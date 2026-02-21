MN - Previsto sold out domani a San Siro per Milan-Parma

Il Milan sta vivendo una stagione molto positiva in campionato e l'entusiasmo è ormai contagioso, nonostante l'Inter abbia incrementato il suo vantaggio dopo il recupero contro il Como. I rossoneri occupano con buon margine la seconda posizione, specialmente rispetto al quinto posto della Juventus, ora distante otto punti ma che domani, con una vittoria contro il Parma, potrebbe essere addirittura mandata a -11. Per questo la gara di domani alle ore 18 a San Siro è cruciale per i rossoneri.

E sempre per questo motivo, domani allo stadio si preannuncia l'ennesimo sold out della stagione, come ha appreso la redazione di MilanNews.it. L'inizio della gara è fissato per le ore 18 e il pubblico dovrà rivelarsi quel fattore in più per spingere la formazione di Massimiliano Allegri a conquistare i tre punti che, nella gara di andata, erano sfumati.

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 22 febbraio 2026

Ora: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Tim Vision

di Pietro Mazzara