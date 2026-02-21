Leao, quando vede Parma, si accende: tre partecipazioni a gol nelle ultime quattro sfide

di Antonello Gioia

Rafael Leao ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre). Lo riporta Opta.