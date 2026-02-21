Serie A, la classifica aggiornata: Como a -2 dal quarto posto
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la sconfitta della Juventus in casa contro il Como di Cesc Fabregas, che con questi 3 punti si porta momentaneamente a -2 dal quarto posto, attualmente occupato dalla Roma:
Inter 61
MILAN 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46*
Como 45*
Atalanta 42
Sassuolo 35*
Lazio 33
Bologna 33
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15*
*una partita in più
