La Juve perde ancora: a Torino vince il Como di Fabregas
La Juve perde ancora: seconda sconfitta in campionato dopo quella patita a San Siro settimana scorsa contro l'Inter, con tanto di polemiche; terza di fila se si conta anche quella di metà settimana in Turchia per 5-2 in casa del Galatasaray nei playoff di Champions League. A festeggiare oggi a Torino, all'Allianz Stadium, è il Como che vince 0-2 piazzando un gol per tempo e riuscendo anche a resistere all'arrembaggio dei bianconeri nei minuti finali della partita. Dopo 11 minuti segna Vojvoda, nella seconda frazione chiude tutti i discorsi Caqueret.
Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
