Allegri dice che con Leao e Pulisic il Milan può alzare il livello. Prima prova: oggi. I due assieme col Parma

Oggi alle 18:00 il Milan affronterà il Parma a San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha scelto Rafael Leao e Christian Pulisic per affrontare i ducali: i due giocheranno assieme in attacco per la quarta volta in stagione. Il tecnico rossonero, d'altronde, "lo ripete - si legge sul quotidiano romano - da qualche conferenza a questa parte: il suo Milan potrà alzare il livello di prestazioni e di risultati se riuscirà a contare con più stabilità e continuità su Leao e Pulisic. Prima prova: oggi".

Solo la quarta volta

Sarà solo la quarta volta in stagione che i due giocheranno assieme dal primo minuto, dopo i primi quindici minuti di Milan-Bari all’esordio stagionale ad agosto, il derby contro l’Inter del 23 novembre e Milan-Genoa, l’ultima occasione datata 18 gennaio; a queste partite con entrambi titolari assieme, si aggiunge qualche sporadico spezzone a gara in corso con i due in campo assieme.

Coppia per correre

Il Milan esplosivo, titola il Corriere dello Sport, ha intenzione di battere il Parma per allungare sulla Champions, con la Juventus che potrebbe finire a -12. E, per farlo, si conta molto sul Milan esplosivo formato da Leao e Pulisic: "Allegri spera che, a fine stagione, i minutaggi del 10 e dell’11 possano migliorare: è fermamente convinto, infatti, che con i due in una condizione atletica e fisica migliore il Milan potrebbe viaggiare a ritmi più alti. Negli ultimi tre mesi c’è da correre. La speranza di Max è che siano proprio Pulisic e Leao a trascinare il suo Milan il più lontano possibile".