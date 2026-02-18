ufficiale il Bologna ha riscattato Tommaso Pobega

Tommaso Pobega è ufficialmente un giocatore di proprietà del Bologna che lo ha riscattato dal Milan. Ad annunciarlo è stata la stessa società rossoblu con questo comunicato sul suo sito: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Pobega lascia il Milan dopo aver giocato 43 partite e segnato anche tre gol con la prima squadra milanista.