probabile formazione Milan-Como, in avanti Loftus e Leao. Ricci e Jashari dal 1'

MILAN-COMO, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic

24 Athekame, 30 Jashari, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek, 10 Leao

A dip.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 18 Nkunku, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Squalificati: Rabiot

Indisponibili: Santiago Gimenez

Ballottaggi: Athekame/Saelemaekers, Leao/Nkunku, Jashari/Fofana, De Winter/Gabbia

Riecco il Como di Cesc Fabregas, carico come non mai dopo la sconfitta dell'andata al Sinigallia. Nel recupero della ventiquattresima giornata di Serie A Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dell'indispensabile Rabiot, squalificato dopo l'espulsione di Pisa; il francese, quando tornerà in campo, avrà sempre la spada di Damocle della diffida.

Al suo posto giocherà Ricci, entrato molto bene contro il Pisa. Salgono anche le quotazioni di Ardon Jashari, con lo svizzero che potrebbe seriamente giocarsi domani un posto a centrocampo al posto di Fofana. Un altro punto di domanda resta su chi sarà il titolare sulla fascia destra: Saelemaekers ieri è tornato in gruppo, ha recuperato dall'infortunio all'adduttore, ed è a disposizione. Athekame ha fatto molto bene nelle ultime uscite e contro il Pisa ha trovato anche pure il primo assist, un ottimo cross per Loftus, in rossonero. Possibile che possano giocare circa un tempo a testa, è da capire chi partirà dall'inizio.

In attacco spazio ancora a Loftus-Cheek, evidentemente il giocatore che per Allegri sta meglio, che potrebbe giocare in coppia con Leao. Ma è ancora in dubbio la possibile titolarità del portoghese, che al momento è in leggero vantaggio su Nkunku. Convocato Pulisic anche se non al meglio.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni - Bindoni

IV uomo: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: mercoledì 18 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it