Cugini: "Molti arbitri vedono il Var come un modo per giustificare le proprie prestazioni"

vedi letture

Mimmo Cugini, su TMW Radio, ha parlato così del VAR: "Credo che ci siano stati troppa benzina sul fuoco e troppi veleni. Nel calcio le polemiche ci sono sempre state, in Italia purtroppo un po' di più che altrove, ma da dopo l'avvento del Var mi sembra che la dietrologia sia molto peggiorata. Il fatto è che molti arbitri vedono il Var come un modo per giustificare le proprie prestazioni e questo ha peggiorato la situazione.

Inoltre negli anni le cose hanno preso una piega diversa anche fra tifosi; c'è un odio e un astio che va decisamente anche oltre il calcio. Il fatto è che questo comportamento ha contagiato anche i professionisti, vale a dire calciatori, allenatori e dirigenti.

Queste ultime due categorie poi proprio non possono parlare in determinate maniere. Spesso dicono delle stupidaggini che non possono essere accettabili, mentre magari il calciatore nell'impeto agonistico può anche essere relativamente giustificato".