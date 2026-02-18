MN - D'Amico su Milan-Como: "Se i rossoneri la interpretano con personalità, la portano a casa"

MN - D'Amico su Milan-Como: "Se i rossoneri la interpretano con personalità, la portano a casa"MilanNews.it
© foto di Simone Calabrese
Oggi alle 14:50News
di Federico Calabrese

Stasera il Milan ospiterà a San Siro il Como per provare a mettere pressione all'Inter. Per affrontare questi argomenti, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it il procuratore Andrea D'Amico.

Stasera c'è il Como.
"Il Como ha dimostrato di avere un progetto importante, viene dalla sconfitta con la Fiorentina in casa. Il Milan invece ha tutto il peso della maglia: se la interpreta con personalità, la porta a casa. Se la interpreta con ansia, la complica". 