Il Milan è la squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati di fine primo tempo
In vista di Milan-Como di questa sera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta questa statistiche sulle due squadre: "Sono 17 i precedenti tra le due squadre in casa del Milan: bilancio di 10 vittorie rossonere (ultima 2-1, Serie A 2024/25), 5 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 1986/87) e 2 successi lariani (ultimo 0-2, Serie A 1984/85).
Doppio rinvio nelle sfide stagionali tra Milan e Como: Milan impegnato in EA SPORTS FC Supercup Lega in occasione della partita d'andata, al ritorno stadio Meazza indisponibile causa cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Era dalla stagione 2019/20 che la stessa gara non veniva rinviata sia all'andata che al ritorno: Brescia-Sassuolo rinviata per la scomparsa del presidente neroverde Squinzi, il ritorno in Emilia posticipato per l'allarme pandemia. Il recupero di Sassuolo-Brescia, finito 3-0, giocato il 9 marzo, fu l'ultima partita di Serie A prima del lockdown nazionale che durò fino a maggio.
Milan reduce da 23 risultati utili consecutivi: bilancio di 15 vittorie ed 8 pareggi. Unica sconfitta lˇ1-2 a San Siro contro la Cremonese nella prima giornata di andata. Eˇ la striscia d'imbattibilità più lunga nei top 5 campionati europei.
Milan squadra della Serie A 2025/26 con più rigori a favore (7).
Milan squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati di fine primo tempo (+13).
Como reduce da 3 partite ufficiali senza vittorie: è la prima volta che si verifica nella stagione 2025/26 (2 pareggi contro l'Atalanta in Serie A e a Napoli in Coppa Italia, 1 sconfitta contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato).
Como squadra della Serie A 2025/26 con il maggior numero di errori dal dischetto (3, come il Genoa)".
