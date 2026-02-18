Calori: "Prima di fare una critica ad Allegri ci penserei due volte"
L'ex calciatore e allenatore Alessandro Calori, toscano di nascita, è stato ospite mercoledì mattina sulle frequenze di Radio Serie A e tra i temi toccati ha parlato anche del Milan e nel particolare dell'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, toscano anche lui. DI seguito si riportano le sue dichiarazioni.
Le parole di Calori su Max Allegri: "Credo che Allegri spesse volte viene criticato in maniera inopportuna, per uno che ha vinto come lui. Ora il Milan ha una punta che si è adattata ma Allegri si inventa Loftus-Cheek che fa l'uomo vicino alla prima punta; Leao, che era sicuramente in un momento non buono, non lo fa giocare perché ha il coraggio di non farlo giocare. Prima di fare una critica ad Allegri io ci penserei mille volte. È un allenatore che, come dice sempre senza fare tanti giri di parole, è interessato al risultato e ad arrivare dove deve arrivare. Poi lui si adatta alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione"
