Giletti critico dopo il caos Bastoni-Kalulu: "Serve sanzionare in modo rigido, vedremmo un calcio migliore"

Massimo Giletti è intervenuto a TMW Radio per parlare del caos dopo Inter-Juventus: "Le parole di Marotta? Se facciamo come lui, tornando indietro nel tempo parlando di altri casi, non ne usciamo. Il sistema vede da inizio anno decisioni allucinanti prese da arbitri e VAR, serve fare chiarezza. La doppia ammonizione e la simulazione sono cose visibili.

Cominciamo a far capire ai giocatori che non si fa così? Serve sanzionare in modo rigido, vedremmo un calcio migliore. Non convocarlo in Nazionale? Io non credo che lasciare a casa Bastoni e colpire la Nazionale dia un senso.

Bastoni non dovrebbe giocare con l'Inter un paio di partite, se fossimo in un Paese normale. Una volta c'era la telecamera che inquadrava i comportamenti errati che erano sfuggiti all'arbitro. Dov'è? Era molto utile. Sanzionava i giocatori, come mai è stata tolta? Andrebbe ripristinata, forse starebbe tutti molto più attenti".