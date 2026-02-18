Marcolin: "Probabilmente Rabiot è il centrocampista più forte del campionato"

Dario Marcolin, in diretta su DAZN nel pre partita di Milan-Como, commenta così l’assenza di Rabiot di questa sera:

Come cambia il Milan senza Rabiot?

"Fa tre ruoli: difensore, centrocampista e attaccante. Determina molto negli ultimi 30 metri, ma ci deve essere anche un Milan senza Rabiot contando che l’anno prossimo il Milan giocherà diverse competizioni. Probabilmente è il centrocampista più forte del campionato".