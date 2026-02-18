MIL-COM (1-1): gran gol di Leao su assist al bacio di Jashari

Proprio quando la partita sembrava essersi spenta, Leao la riaccende con un gran gol. Dopo un recupero prezioso di Fofana al limite dell'area del Milan, Jashari manda in profondità il numero 10 del Milan che, notando Butez di tanto fuori dai pali, pesca dal cilindro un pallonetto che riporta il punteggio in parità. 

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia.