MN - Volano parole grosse tra Allegri e Fabregas in conferenza: cosa è successo

Accesissima discussione tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas prima dell'ingresso in sala stampa nel post Milan-Como: mentre l'allenatore spagnolo uscita dalla sala conferenze di San Siro, ha incrociato sulla sua strada il tecnico livornese. Tra i due sono volate parole (e parolacce) grosse. Poi le porte si sono chiuse e non si è potuto sentire altro, compresa la probabile risposta di Fabregas. Casus belli, chiaramente, il gesto antisportivo di Fabregas su Saelemaekers che ha causato l'espulsione di Allegri, per il quale lo spagnolo si è scusato nel post gara.

LE SCUSE DI FABREGAS

Allegri non è soddisfatto delle sue scuse...

"Chiedo scusa un'altra volta. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare. Come ha detto Chivu: le mani a casa, soprattutto un allenatore. Sarei arrabbiato pure io, le parole a caldo dopo la partita sono sempre un po' così. Chiedo di nuovo scusa a mister Allegri, l'ho già fatto anche a Modric, a Maignan. Spero non succeda più nella mia carriera.

LA RISPOSTA DI ALLEGRI

Cosa è successo con Fabregas?

"Quando si sta in cmapo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre. C'è stato uno scambio tra allenatori. Però l'importante era fare risultato. Il primo tempo è stato molto noioso. L'errore di Maignan poteva indirizzare la partita, poi l'abbiamo ripresa. Bisogna fare i complimenti al Como perché è sempre difficile giocare contro di loro".

Che pensa di Fabregas?

"Non devo pensare niente. È un allenatore molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo"