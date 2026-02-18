Bartesaghi a Milan TV: "Bravi a non perderla. È un punto molto importante"

Al termine della gara Milan-Como 1-1, ai microfoni di Milan TV è intervenuto Davide Bartesaghi, esterno rossonero. Le sue dichiarazioni.

Un commento sulla partita?

"Sapevamo che era una partita difficile e che loro sono una squadra fortissima. Siamo stati bravi a riprendere la gara perchè non era assolutamente facile. Ma siamo stati bravi anche a non perderla. Nel complesso abbiamo fatto una buona prestazione"

Nel finale si poteva essere più precisi?

"Bisognava essere un pochino più cattivi sotto porta ma penso che siamo stati anche un pochino sfortunati. Le cocasioni le abbiamo avute. Bisognava vincerla ma anche non perderela: è un punto molto importante"

Abbraccio a Maignan a fine partita...

"Siamo una squadra positiva e pensiamo sempre positivo: c'è sempre fiducia e sempre ci sarà"

A fine partita c'era delusione...

"Ovviamente voelvamo vincere. Non arriva sempre: eravamo delusi perché le occasioni le abbiamo avute. È un punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi"