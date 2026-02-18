Allegri a Milan Tv: "Non possiamo vincerle tutte. Tutto in una settimana può cambiare"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine della gara tra Milan e Como che è terminata 1-1 a San Siro. Le dichiarazioni del tecnico livornese.

Commento sulla partita?

"Non era semplice, lo sapevamo. La partita è stata sbloccata su un incidente tecnico di Maignan che può capitare. La squadra è stata brava a reagire nel secondo tempo e pareggiare. Allunghiamo la striscia positiva e pensiamo al Parma che sarà un'altra partita complicata"

È mancata lucidità?

"I ragazzi devono essere orgogliosi e fieri di quello che stanno facendo. Non possiamo vincere tutte le partite e l'Inter sta viaggiando con numeri importanti. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, in una settimana può cambiare tutto. Dobbiamo essere bravi a mantenere e migliorare la nostra posizione in classifica"

Che lavoro è stato fatto con Leao? Dove può arrivare al meglio?

"Dipende solamente da lui, dalla condizione che dovrà migliorare come dovrà migliorare quella di Pulisic. Due giocatori importanti a livello tecnico che nel finale di stagione potranno risultare importanti"

State facendo un grande lavoro..

"Stiamo facendo delle ottime cose. L'importante per noi è tornare a giocare la Champions. Poi il calcio è strano e in una settimana può cambiare tutto: noi dobbiamo stare attenti per fare le cose importanti per tornare in Champions e allo stesso tempo vedere cosa succede lì davanti"