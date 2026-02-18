Allegri a Sky: "Guardo il +8 dalla quinta, bisogna fare un passettino alla volta. Con Fabregas? Roba finita in campo"

Nel post partita di Milan-Como Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita di San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa guarda Allegri?

“Guardo il +8 dalla quinta. Bisogna fare un passettino alla volta, anche perché l’Inter sta viaggiando a numeri impressionanti. Dobbiamo pensare solamente a continuare a fare punti, ad allontanarci dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai. Stasera era una partita complicata, difficile. Primo tempo noioso, bravi i ragazzi a riprendere nel secondo tempo. Ad un certo punto c’era anche un momento a noi favorevole, ma siamo stati nevrotici nell’ultimi quarto d’ora. Invece dobbiamo restare sereni, stiamo recuperando giocatori importanti. Quindi bisogna solo pensare a lavorare”.

Sull’espulsione e cosa è successo con Fabregas

“Sono andato perché Saelemaekers era stato trattenuto da Fabregas. Poi è entrato un altro in campo, quindi sono dovuto andare. Quindi l’arbitro mi ha buttato fuori. La cosa è andata così e finisce lì”.

Non c’è stata poca richiesta della profondità?

“Hai ragione. Abbiamo avuto tante opportunità per attaccare la profondità. Poi comunque, mancando due mezzali come caratteristiche come Loftus e Rabiot, che sono di inserimento, per abbassare ed allungare loro c’era bisogno di più inserimenti. Però credo che sullo 0-0 abbiamo sbagliato alcune situazioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo la partita è cambiata, ed anche lì, in alcune situazioni, con un po’ più di calma, le potevamo sfruttare meglio. È una questione di tempi, e bisogna migliorare sugli inserimenti da dietro”.

Chi ha studiato meglio la partita d’andata?

“Rivedendo il primo tempo è normale che queste partite contro di loro, se vai in svantaggio…a Como siamo stati molto disordinati abbiamo concesso molto spazio a loro, vedi le parate di Maiginan. Stasera loro hanno fatto una partita tipo Napoli, con la linea alta ma corti con i 5 dietro. Infatti il primo tempo è stato noioso”.