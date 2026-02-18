Bartesaghi: "Le partite cambiano durante i 90 minuti, bisogna saper leggere i momenti. Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla"

Davide Bartesaghi è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Como 1-1. Tutte le sue parole:

Che sensazioni hai sulla classifica?

“Sicuramente ci si crede, siamo una squadra positiva e forte, le possibilità le abbiamo. Sapevamo che era difficile stasera, loro sono stati un pochino fortunati a trovare il gol del vantaggio ma siamo stati bravi a riprenderla”.

La sua crescita tattica:

“Le partite cambiano durante i 90 minuti, bisogna saper leggere i momenti. Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla ma dare un po’ più di equilibrio. Le occasioni per spingermi in avanti le ho avute. Ma quando era possibile: bisognava cercare di vincere ma anche di non perdere due punti”.

Quanto ti senti cresciuto in questa stagione? Quanto ti stai divertendo?

“Penso di essere cresciuto ma non sono ancora contento. Devo stare tranquillo e sereno e lavorare con costanza perché sono ancora all’inizio”.

Com’è andata la cena con Gattuso?

“È andata bene, mi sono trovato bene. È un discorso che si aprirà più avanti”.