Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -7 dall'Inter
MilanNews.it
Ventiquattresimo risultato utile consecutivo per il Milan di Allegri, ma contro il Como arriva solo un pareggio. Maignan fa la frittatona nel primo tempo, Leao toglie le castagne dal fuoco nel secondo: 1-1 finale. Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 42
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
Pubblicità
News
Di Canio: "Il Milan deve essere bravo nel mantenere equilibrio, e Allegri è l'unico che lo può fare"
Il dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
Le più lette
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Antonio VitielloCosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italiano
Pietro MazzaraLa vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com