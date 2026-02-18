Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -7 dall'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:48News
di Manuel Del Vecchio

Ventiquattresimo risultato utile consecutivo per il Milan di Allegri, ma contro il Como arriva solo un pareggio. Maignan fa la frittatona nel primo tempo, Leao toglie le castagne dal fuoco nel secondo: 1-1 finale. Di seguito la classifica aggiornata:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 42
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15