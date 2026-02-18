Condò sull'assenza di Rabiot: "Se penso alla partita d'andata è gravissima"

Nel pre partita di Milan-Como Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport per presentare la sfida di questa sera di San Siro, valida per il recupero della 24esima giornata:

"Questo Milan è merito di Allegri. Può piacere o non piacere, ma quella di Allegri è una guida salda, già sperimentata da tanti successi, quindi i giocatori tendono a fidarsi. Poi Modric e Rabiot sono due grandissimi giocatori che indicano ed hanno indicato la via in questa stagione. Se penso alla partita d’andata, quello che ha fatto Rabiot, è gravissima la sua assenza oggi. E il Como, non è un caso, che dopo quella partita cambia tutto. Perché Fabregas credo abbia capito molto”.