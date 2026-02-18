Jashari elogia Modric: "Giocatore fantastico. È la prima volta che ci gioco insieme"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40News
di Lorenzo De Angelis

Ardon Jashari ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Como. Le sue parole:

Giocherai con Modric, che compiti hai?

“È la prima volta che posso giocare con Luka dall’inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico. Vedremo come sarà la partita, dovremo adattarci”.