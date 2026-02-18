Di Canio: "Il Milan deve essere bravo nel mantenere equilibrio, e Allegri è l'unico che lo può fare"

Nel pre partita di Milan-Como Paolo Di Canio è intervenuto negli studi di Sky Sport per presentare la sfida di questa sera di San Siro, valida per il recupero della 24esima giornata:

"Contro il Como il Milan deve avere equilibrio, perché sai che con Leao hai una squadra con più inventiva ed imprevedibilità, ma una squadra che soffre molto, ma vince e fa qualche gol. Senza Leao: 2 a 0 a Lecce, 3 a 0 contro il Lecce in Coppa Italia, contro l’Udinese, a Bologna, col Verona, e 3 a 2 col Torino. Chi non c’era in campo? Leao. Non è una partita, ma sette dove il Milan fa 3 gol e ne subisce zero, tutte strameritatamente vinte al di là dell’aspetto tecnico tattico, dove non ha mai avuto problemi. Perché gioca con uno spartito, con ogni singolo che gioca per l'altro. Con Leao non lo puoi farei, hai altre cose, ma Allegri si sta barca menando, bravo lui, complice anche l’infortunio del portoghese che gli risolve qualche problema. Mantenere questo equilibrio è importante, e Allegri è l’unico che può fare. Con lui Leao messo in panchina come se fosse uno dei tanti, e il livornese è bravo a tenere botta su questo discorso”.