MIL-COM (0-1): Allegri manda dentro Fullkrug per Nkunku
All'ora di gioco il risultato recita ancora Milan 0, Como 1. La formazione rossonera ha bisogno di presenza dentro l'area di rigore, motivo per il quale Massimiliano Allegri ha deciso di mandare in campo Niclas Fullkrug per Christopher Nkunku, un po' in ombra questa sera dopo diverse prestazioni convincenti.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.
COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.
Arbitro: Mariani di Aprilia.
