MIL-COM (1-1): espulsi Allegri e il team manager del Como

Momenti di gara particolarmente acecssi, con Massimiliano Allegri che è stato espulso insieme al team manager del Como. L'arbitro Mariani ha deciso di estrarre il cartellino rosso ad entrambi dopo che il tecnico rossonero è andato a muso duro contro il membro della panchina Lariana che si è permesso di dire qualche parola di troppo a Saelemaekers, che poco prima si era intrattrenuto a protestare con il quarto uomo.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia.