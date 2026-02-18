Pellegatti duro: “Scaroni dice che deve imparare da Marotta, ma da sempre sono i presidenti del Milan che insegnano”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato un estratto delle dichiarazioni del presidente Paolo Scaroni rilasciato all'Assemblea Lega Serie A, concretamente quando dice "Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni". Queste le sue parole:

"Il presidente Scaroni, non bisogna dare lezioni perchè ha guidato per tempo aziende internazionali, è vicino a banche importanti, come per quello che riguarda Marotta lo conosciamo da tanti anni, secondo me è stato uno degli allievi di Galliani e Braida nel corso delle sue esperienze passate. Ma l'Inter è la rivale del Milan, anche se costruiamo San Siro insieme. Deve capire Paolo Scaroni che al tifoso del Milan, avere un presidente che deve prendere lezioni di calcio da un altro dirigente, non diciamo da Marotta, non fa piacere, perchè il Milan ha sempre avuto presidenti che hanno dato lezione non ai dirigenti dell'Inter ma ai dirigenti del calcio italiano. Il Milan ha una storia straordinaria e sentire dire queste farsi ai tifosi del Milan non fa piacere"