Caressa sottolinea: “Allegri ha grandi assenze, ma ha saputo trovare soluzioni”

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato di Luka Modric, del Milan e del suo allenatore Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Modric giocatore per cui non mi dilungo neanche, non ci sono parole, però ci sono parole per il Milan perchè ovviamente in questo momento la concomitanza dell'assenza delle coppe e dell'Olimpiade ha favorito, è in dubbio, cioè questo bisogna dirlo chiarissimo perchè Allegri può giocare con tranquillità con la squadra in un momento in cui tra l'altro ha anche giocatori con grandi difficoltà fisiche e due mica da niente, Leao e Pulisic. Però ha trovato delle soluzioni"