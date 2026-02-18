Espulsioni in Serie A dalla stagione 21/22 a oggi: 21 rossi per il Milan, solo 5 per l'Inter
Questa sera contro il Como, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso (doppio giallo) venerdì contro il Pisa e fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Quello del francese è il 21° cartellino rosso preso dal Milan in Serie A dalla stagione 2021-2022: solo la Lazio ha avuto più giocatori espulsi del Diavolo (26), mentre il Bologna ne ha avuto 21 come i rossoneri. Per quanto riguarda le altre squadre del massimo campionato italiano, la Roma ha avuto 17 rossi, Juventus e Fiorentina 15, il Napoli 11, l'Atalanta 10, mentre l'Inter ha avuto solamente 5 giocatori espulsi.
Questa i dati nel dettaglio:
SERIE A, IL NUMERO DI ESPULSIONI DALLA STAGIONE 2021-22 A OGGI
Lazio 26
Milan 21
Bologna 21
Roma 17
Juventus 15
Fiorentina 15
Napoli 11
Atalanta 10
Inter 5
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan