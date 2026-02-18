Espulsioni in Serie A dalla stagione 21/22 a oggi: 21 rossi per il Milan, solo 5 per l'Inter

Oggi alle 14:11News
di Enrico Ferrazzi

Questa sera contro il Como, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso (doppio giallo) venerdì contro il Pisa e fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Quello del francese è il 21° cartellino rosso preso dal Milan in Serie A dalla stagione 2021-2022: solo la Lazio ha avuto più giocatori espulsi del Diavolo (26), mentre il Bologna ne ha avuto 21 come i rossoneri. Per quanto riguarda le altre squadre del massimo campionato italiano, la Roma ha avuto 17 rossi, Juventus e Fiorentina 15, il Napoli 11, l'Atalanta 10, mentre l'Inter ha avuto solamente 5 giocatori espulsi.

Questa i dati nel dettaglio: 

SERIE A, IL NUMERO DI ESPULSIONI DALLA STAGIONE 2021-22 A OGGI
Lazio 26 
Milan 21 
Bologna 21
Roma 17
Juventus 15 
Fiorentina 15 
Napoli 11
Atalanta 10
Inter 5