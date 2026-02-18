Ravezzani, con ironia, torna su Inter-Juve: "E' stata la grande vittoria del VAR"

Fabio Ravezzani, su TMW Radio, è tornato sul caos in Inter-Juventus: "E' stata la grande vittoria del VAR. Tutto nasce dal fatto che non è potuta intervenire la tecnologia. Marotta ha fatto un bellissimo discorso, compatibilmente con il fatto che è il presidente dell'Inter.

Nel difendere le ragioni dell'Inter, dice che è stato fatto un grande errore, che Bastoni di è comportato male, e non so quanti altri ammetterebbero certe cose. Poi, facendo il presidente dell'Inter e grattare la pancia a tanti tifosi dell'Inter, ha ricordato la simulazione di Cuadrado, che però non fu come quella di Bastoni. In questo contesto è stato un intervento importante il suo intervento".