De Paola dopo il caos Bastoni-Kalulu: "Ecco cosa ci fa capire questa antisportività"

Oggi alle 17:10News
di Federico Calabrese

Paolo De Paola ha parlato così a TMW Radio del caos in Inter-Juventus: "Ormai viene fatto intendere che sia scontato il fatto che un calciatore simulando possa indurre l'arbitro in errore.

Questa antisportività fa capire come ognuno debba ormai voglia chiudersi sempre di più in un proprio clan e barricarsi contro gli altri.È una sorta di suicido psicologico mettere prima l'interesse individuale rispetto a quella della comunità. 