Benfica, Prestianni respinge le accuse: "Nessun insulto razzista a Vinicius"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Scambio di accuse tra Benfica e Real Madrid dopo che ieri è stato attivato il protocollo antirazzismo Fifa, nel corso della partita di Champions League, in seguito ad una segnalazione dell'attaccante brasiliano degli spagnoli Vinicius. Il club lusitano tramite i propri social contesta l'episodio, postando un video dove si vede il proprio calciatore mettersi la maglietta davanti alla bocca e dire qualcosa a Vinicius che subito corre dall'arbitro: "Non poteva sentire cosa ha detto", scrive il club. Lo stesso Prestianni nega di aver insultato il brasiliano: "Vinicius ha interpretato male quello che crede di aver sentito - afferma l'argentino - Non sono mai stato razzista e denuncio le minacce che mi hanno fatto i giocatori del Real". I compagni di Vinicius, a loro volta, difendono i compagno.

"Io l'ho sentito chiamarlo "scimmia" almeno cinque volte", ha detto Kylian Mbappé. Anche il Real Madrid ha sostenuto ufficialmente la versione del proprio attaccante. (ANSA).