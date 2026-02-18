VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Stasera la sfida col Como

VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Stasera la sfida col ComoMilanNews.it
Oggi alle 19:25News
di Manuel Del Vecchio

È arrivati in questi istanti a San Siro, accolto come sempre dalla calorosa folla rossonera, il pullman del Milan. Questa sera la squadra di Allegri affronta il Como di Cesc Fabregas nel recupero della 24esima giornata di Serie A.

Milan che deve fare a meno di Loftus-Cheek: oggi l'inglese ha dato forfait.