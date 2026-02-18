live mn Serie A, Milan-Como (0-1): regalo di Maignan a Paz, miracolo di Butez

39' Si riscatta Maignan con una parata di grande reattività su Sergi Roberto, sugli sviluppi dell'angolo

38' Tomori salva Maignan: il portiere non esce su una palla tagliata messa in mezzo da Paz e il centrale rossonero spazza in corner una traiettoria pericolosa

34' MIRACOLO DI BUTEZ! Super azione del Milan con il cross di Athekame per la girata di Tomori sotto la traversa, smanacciata dal portiere lariano all'ultimo...

32' GOL COMO. Sciocchezza di Mike Maignan che in fase di possesso passa il pallone a Nico Paz che a porta vuota segna. Incredibile...

30' Primo squillo di Leao! Appena si sposta a sinistra, con un po' di spazio, Rafa punta l'uomo e calcia forte da posizione defilata: Butez in bagher in angolo

28' Un bel cross di Athekame ma nè Leao nè Nkunku attaccano lo spazio davanti alla porta

25' Annullato un gol a Vojvoda che aveva segnato concludendo un contropiede partito dopo un nettissimo fallo di Sergi Roberto su Ricci non ravvisato da Mariani. Prima emozione di questa gara

23' Pochissime emozioni, squadre che non si stanno sbilanciando

20' Primo pericolo di Nico Paz, contenuto molto bene da De Winter che si conquista anche il fallo

12' Gioco molto spezzettato in questo inizio, con l'arbitro che ha fischiato già diverse volte scatenando i mugugni di San Siro

8' Altro grande pallone di Modric per Pavlovic che pesca Leao in mezzo che non aggancia: tutto comunque fermato per offside

5' Bella palla di Modric in profondità per Athekame che però non riesce a trovare la linea di passaggio giusta

1' Inizia la partita!

- L'arbitro della sfida sarà Mariani di Aprilia. Al Var la coppia Gariglio-Maresca

- Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Alla fine di questa sera, avremo una classifica di Serie A Enilive finalmente in pari: tra pochi minuti Milan e Como scendono in campo a San Siro per recuperare il 24° turno di campionato, posticipato a causa della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive e con i tre punti potrebbero mantenere a 5 lunghezze la distanza dall'Inter, oltre che allungare sul quinto posto. Per seguire la gara azione dopo azione, seguite il nostro live testuale. Restate con noi!