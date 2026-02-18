Milan, c'è Ricci al posto di Rabiot. Grande chance per Jashari

vedi letture

Rispetto all'ultima partita in casa del Pisa, ci saranno un po' di novità nella formazione iniziale del Milan che stasera affronterà il Como nel recupero della 24^ giornata. Il reparto che cambierà di più sarà il centrocampo dove ci sarà un'assenza molto pesante, cioè quella di Adrien Rabiot che è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato venerdì in Toscana.

DOPPIA NOVITÀ - Il dubbio più grande che Max Allegri si è portato avanti negli ultimi giorni è stato proprio sul sostituto del francese: alla fine la scelta è caduta su Samuele Ricci, entrato molto bene a Pisa e autore dell'assist per il gol vittoria di Luka Modric. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge poi che a completare il reparto con il croato e l'italiano ci dovrebbe essere Ardon Jashari. Per lo svizzero, che dovrebbe essere preferito a Youssouf Fofana, si tratta di una grande occasione visto che nelle ultime settimane non sta trovando grande spazio.

ASSENZA IMPORTANTE - Rispetto alle ultime partite, il Milan avrà quindi un centrocampo più di palleggiatori per affrontare una squadra che tra le sue caratteristiche più importanti ha sicuramente il pressing. La speranza di Allegri è che l'assenza di Rabiot, che era stato decisivo nel match di andata con una doppietta, non si faccia sentire troppo: i numeri dicono che con l'ex Marsiglia in campo il Diavolo ha una media di 2,5 punti a gara, mentre senza di lui la media-punti crolla a 1,7 a partita.