Viviano: “Io sono giochista, ma se dovessi fare passare Allegri per un coglione il coglione sarei io”

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così' di Allegri, del Milan e degli ultimi risultati:

"Il Milan mi sta stupendo tanto ultimamente. A Pisa ha avuto un black out di 20 minuti, mezz'ora, ma poi la squadra ha giocato. Il discorso dei giochisti e robe varie, è sempre un voler approfondire la propria tesi e portare qualsiasi mezzo a favore. Io sono "giochista", mi piacciono i De Zerbi, Gasperini, Farioli, detto questo se dovessi fare passare Allegri per un coglione il coglione sono io, perchè Allegri con la sua maniera di vedere calcio ha fatto decine di risultati con diverse squadre in diverse situazioni. Poi ognuno ha i propri gusti, ma non posso far passare per un coglione Allegri"