Brutta scena in Benfica-Real: Vinicius abbandona il campo 10 minuti per presunti insulti razzisti da parte di Prestianni

Brutto episodio da segnalare successo durante l'andata dei play-off giocata questa sera tra Benfica e Real Madrid. Dopo aver segnato il gol del vantaggio, Vinicius ha esultato alla bandierina con una danza ritenuta provocatoria dai giocatori e tifosi di casa che hanno inizato a fischiarlo e gli sono andati faccia a faccia, soprattuto Otamendi. A seguito di quanto appena raccontato, arriva l'episodio più grave: l'attaccante del Real Madrid Vinicius ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando Prestianni.

Il brasiliano poi, segnalato il presunto insulto, si è diretto fuori dal campo, dove ha avuto tra l'altro una discussione con Mourinho, e poi si è seduto nella panchina della sua squadra in segno di non voler riprendere a giocare. Il direttore di gara, il francese Francois Letexier, ha quindi attivato il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'. La partita è stata sospesa, per poi riprendere dopo 10 minuti.