Tra gli obiettivi col Como c'è quello di battere un record del Milan che dura da più di 70 anni

vedi letture

Il Milan è imbattuto da 23 match consecutivi in campionato (15V, 8N) e nella sua storia in Serie A solo due volte ha registrato una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92. Lo riporta Opta.