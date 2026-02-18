Sabatini: “Leao l’ho visto veramente male dal vivo” e Viviano rilancia: “Sta male, è evidente”

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, c'è stato uno scambio di opinioni tra Sandro Sabatini e Viviano su Rafa Leao, giocatore che fa sempre discutere ma che sappiamo tutti avere un problema muscolare che non gli permette di essere al 100% da parecchio tempo. Queste le loro parole:

"Io ero a Pisa a vedere la partita, il primo tempo l'ho visto male male male e il secondo tempo, un giocatore che mi ha veramente stupito in negativo, perchè visto di persona vedi anche delle cose che in tv non vedi, è Leao. Ragazzi veramente... va bene che sta male però impegnati, sei entrato a 25 minuti dalla fine"

Viviano: "Io non voglio difenderlo, ma la differenza di passo che si vede non può essere una cosa mentale, non sta veramente bene, c'è qualcosa che non va. L'ho visto essere recuperato da dei giocatori che normalmente vanno alla metà sua. Secondo me arriva al 70% di quanto può spingere"