Probabile formazione Milan: chance per Leao e Jashari, Ricci al posto di Rabiot

vedi letture

Rispetto alla gara di venerdì scorso contro il Pisa, per la sfida di domani sera contro il Como Massimiliano Allegri recupera uno dei pilastri della sua formazione titolare: Alexis Saelemaekers. Nonostante questo, comunque, il belga dovrebbe lasciare spazio per la terza partita consecutiva a Zachary Athekame, reduce da una prestazione convincente all'ombra della Torre Pendente. Se da un lato il tecnico rossonero può sorridere per il recupero di Saelemaekers, dall'altro deve fare i conti con un Christian Pulisic non ancora al 100%.

Per la gara di domani contro il Como Massimiliano Allegri farà qualche cambio rispetto a venerdì, complice anche l'assenza per squalifica di Adrien Rabiot. Tra i pali, neanche a dirlo, il capitano Mike Maignan, che guiderà dalle retrovie il tridente di difesa composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, in vantaggio su Gabbia per una maglia da titolare. I cinque di centrocampo dovrebbero essere Athekame, Jashari, Modric, Ricci e Bartesaghi a supporto di Loftus-Cheek, ancora una volta confermato, e Leao, che tornerebbe titolare per la prima volta dalla trasferta di Roma. Il portoghese si gioca la titolarità con Nkunku, mentre Jashari dovrebbe vincere il ballottaggio con Fofana a centrocampo, come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan

23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic

24 Athekame, 30 Jashari, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek, 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 46 Gabbia, 27 Odogu, 2 Estupinan, 19 Fofana, 18 Nkunku, 11 Pulisic, 9 Fullkrug

Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60%-40%), Fofana-Jashari (40%-60%), Leao-Nkunku (60%-40%)

Indisponibili: Gimenez

Diffidati: Athekame, Fofana

Squalificati: Rabiot

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: TEGONI – BINDONI

IV uomo: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARESCA