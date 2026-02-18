Quante medaglie olimpiche a San Siro! Diversi ospiti di lusso per Milan-Como

Non c'è solamente Tom Brady questa sera a San Siro per assistere a Milan-Como. La copertina se la prendono anche alcuni campioni italiani che hanno conquistato medaglie olimpiche in questi ultimi giorni nei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. C'è Giovanni Franzoni, giovane talento dello sci alpino classe 2001 che sta vivendo una stagione meravigliosa, coronata dall'argento nella discesa libera olimpica vinta sulla leggendaria pista "Stelvio" di Bormio.

Ci sono poi alcuni membri della squadra di pattinaggio artistico che ha conquistato un bellissimo bronzo nel Team Event che aveva aperto il programma olimpico. Sono presenti Niccolò Macii e Sara Conti, coppia di artistico; ci sono Matteo Rizzo e Daniel Grassl, atelti singolaristi. E sicuramente nelle prossime settimane ne vedremo molti altri atleti tifosi rossoneri, per rendergli il giusto tributo dato l'enorme lustro dato allo sport del nostro paese.