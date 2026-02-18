Jashari a Milan TV: "Ogni partita è importante in questo momento"

di Francesco Finulli

Ardon Jashari, centrocampista rossonero che oggi giocherà da titolare in mezzo al campo insieme a Luka Modric e Samuele Ricci, ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Le sue parole.

Quanto è importante questa partita?

"Questa sera è una partita importante ma ogni partita è importante in questo momento della stagione. Dobbiamo essere pronti dall'inizio per poter vincere la partita"

Prima da titolare in A con Modric...

"Non dobbiamo parlare ancora di Luka, sappiamo quanto è incredibile. Cercherò di godermela e fare del mio meglio in campo, insieme a lui in mezzo al campo. Speriamo di poter vincere insieme"

Come stai?

"Per me è importante ogni momento che posso giocare: oggi ho la chance di dare il mio meglio per la squadra. Speriamo di vincere"