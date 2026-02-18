Capello su Milan-Como: "Partita importante per entrambe. Tutte e due devono fare punti"

di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Milan-Como Fabio Capello è intervenuto negli studi di Sky Sport per presentare la sfida di questa sera di San Siro, valida per il recupero della 24esima giornata: 

"Partita importante per entrambe. Tutte e due devono fare punti. Il Milan per correre un po’ dietro l’Inter. Sabato il Milan ha indirettamente perso tre punti, perché poteva avere 3 punti in più per rincorrere l’Inter. Il Como che dopo una sconfitta deve riproporsi che nell’ultimo calcio non ha fatto vedere”.