MIL-COM (0-1): primo cambio nel Milan, dentro Gabbia per Pavlovic

MIL-COM (0-1): primo cambio nel Milan, dentro Gabbia per PavlovicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:55News
di Lorenzo De Angelis

Il secondo tempo di Milan-Como comincia con una novità. Durante l'intervallo Massimiliano Allegri ha optato per un cambio, Matteo Gabbia per Stahinja Pavlovic, probabilmente rimasto indolenzito dopo uno scontro nel primo tempo con Van der Bremt. 

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia.