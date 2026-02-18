MIL-COM (0-1): primo cambio nel Milan, dentro Gabbia per Pavlovic
Il secondo tempo di Milan-Como comincia con una novità. Durante l'intervallo Massimiliano Allegri ha optato per un cambio, Matteo Gabbia per Stahinja Pavlovic, probabilmente rimasto indolenzito dopo uno scontro nel primo tempo con Van der Bremt.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.
COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.
Arbitro: Mariani di Aprilia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan