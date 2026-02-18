Costacurta: "Como simile al Bologna, per questo penso che il Milan lo possa mettere in difficoltà"

di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Milan-Como Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport per presentare la sfida di questa sera di San Siro, valida per il recupero della 24esima giornata: 

"Il Milan oggi cerca giocatori più che una dimensione. Io credo che a Bologna abbia fatto la sua partita migliore, riferimento non casuale perché il Como può fare una partita simile. Il Milan oggi può metterlo in difficoltà”.