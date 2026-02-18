Jashari: "Partita difficile ma abbiamo giocato meglio dell’andata"

vedi letture

Ardon Jashari, oggi autore di una bella prova impreziosita dall’assist per Leao, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Como 1-1:

“Sono d’accordo con Rafa. Una partita difficile ma abbiamo giocato meglio dell’andata, siamo stati pericolosi con le palle dietro la loro difesa. Triste che non abbiamo vinto ma la prossima partita è vicina”.