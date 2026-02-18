L'Inter affonda in Norvegia contro il Bodo/Glimt: a segno anche l'ex Milan Hauge

di Lorenzo De Angelis

Mentre il Milan pareggia in casa contro il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive, in Norvegia si consuma la disfatta dell'Inter di Christian Chivu, che contro il Bodo/Glimt perde con il risultato di 3 a 1, che in casa si confermano un'ammazza grandi.

 A segno per i norvegesi anche l'ex Milan Hauge, che nelle grandi notte europee riesce ad esprimersi al meglio, visto che quello di questa sera contro l'Inter è quinto gol della sua stagione di Champions League, che vede altre marcature di lusso come la doppietta al Tottenham ed i gol a Manchester City e Juventus.