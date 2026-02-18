Tare: "Stasera non è decisiva per lo scudetto, ci sono ancora tanti punti"

Tare: "Stasera non è decisiva per lo scudetto, ci sono ancora tanti punti"MilanNews.it
Oggi alle 21:10News
di Manuel Del Vecchio

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Como. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi ci si gioca tanto per rimanere aggrappati al sogno scudetto?

“Assolutamente sì, ma non aggrappati. Perché ci sono ancora 14 partite inclusa questa di stasera. Dobbiamo cercare di dare continuità al lavoro fatto fino ad adesso. Non sarà una partita facile, per noi conta solo vincere stasera, sarebbe molto importante per la classifica”.

Quindi non è decisiva per lo scudetto stasera?

“Assolutamente no. È una partita da tre punti, ci sono ancora tanti punti da raggiungere. Veniamo da due vittorie consecutive importanti, fuori casa, dobbiamo solo ripetere quanto fatto fino ad adesso”.