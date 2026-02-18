Champions; Infantino: "Scioccato e rattristato per il caso di Vinicius"

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Sono rimasto scioccato e rattristato nel vedere l'episodio di presunto razzismo nei confronti di Vinicius Junior nella partita di Champions League tra il Benfica e il Real Madrid". Lo afferma sui social il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sottolineando poi che "non c'è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: abbiamo bisogno che tutte le parti interessate prendano provvedimenti e chiedano conto ai responsabili". "Mi congratulo con l'arbitro, François Letexier, per aver attivato il protocollo antirazzismo, utilizzando il gesto del braccio per interrompere la partita e affrontare la situazione - prosegue Infantino -.

Alla Fifa, attraverso il Global Stand Against Racism e il Players' Voice Panel, ci impegniamo a garantire che giocatori, dirigenti e tifosi siano rispettati e protetti, e che vengano adottate misure appropriate in caso di incidenti". (ANSA).