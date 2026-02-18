Leao: "Tifosi, capisco i fischi ma ora è il momento di essere tutti uniti"

Rafa Leao, autore del gol del pareggio e MVP del match, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Como:

Non vi vedo soddisfatti…

“Era una partita che era da vincere. Secondo me abbiamo giocato molto meglio rispetto all’ultima partita contro di loro. Nel primo tempo potevamo essere più incisivi davanti la porta. Abbiamo subito il primo gol, abbiamo continuato a giocare, tutta la squadra. E poi nel secondo tempo secondo ci è mancato di essere più determinati nell’ultimo passaggio o cross. È un momento della stagione in cui chiedo a tutti i tifosi di essere tutti con la stessa energia. Capisco i fischi dopo questo pareggio perché i tifosi del Milan vogliono vincere sempre ma arriva un momento importante della stagione in cui dobbiamo stare tutti insieme”.

Ora siete a -7 dall'Inter...

“Ci sono tante partite. La Serie A sta diventando molto difficile, ogni partita non si sa chi vince. Oggi volevamo vincere, ora ne abbiamo un’altra tra pochi giorni e cercheremo di vincere. Poi vedremo”.

Bello l’abbraccio a Maignan dopo il gol:

“Ci tengo molto, da quando è arrivato è una persona molto importante per me. Abbiamo giocato insieme a Lille, mi aiuta tutti i giorni fuori e dentro il campo, così come aiuta tutti i compagni. Era un supporto in più dopo il gol, è stato un momento difficile dopo quell’errore sul gol. Il nostro gruppo è fantastico, oggi Ardon ha fatto una grande partita e ha dimostrato di essere pronto. È l’energia che abbiamo per puntare a vincere grandi cose”.