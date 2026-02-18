Franzoni a Milan TV: "Fa effetto vedere Ibra per la prima volta. Periodo incredibile per l'Italia: complimenti a tutti gli atleti"
Giovanni Franzoni, sciatore alpino che ha vinto la medaglia d'argento nella discesa libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina sulla leggendaria pista di Bormio, è oggi ospite a San Siro per Milan-Como, insieme ad altri medagliati olimpici. Queste le sue parole rilasciate a Milan TV.
Come stai dopo questo argento olimpico e questa stagione?
"Un'emozione incredibile, non capita spesso di gareggiare in casa per le Olimpiadi. Questo argento una bellisisma emozione"
Avevi incontrato Ibra dopo Kitzbuehl e oggi ancora una volta...
"Ho incontrato Zlatan a Kitzbuehl. Fa effetto vederlo per la prima volta: bellissimo incrociare culture sportive diverse, vedere come funzionano altri mondi. Essere qua è incredibile".
Com'è ricevere il boato di San Siro?
"Lo stadio fa un effetto un po' più strano, siamo abituati a cielo aperto e con meno persone. Si sente il calore dei tifosi. È stato un periodo incredibile per l'Italia con un record storico di medaglie: complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato e vinto medaglie"
